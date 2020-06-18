Студенты КФУ запустили проект с историями об участниках Великой Отечественной войны в автобусах — видео
Проект с аудиорассказами о биографиях знаменитых героев и полководцев Великой Отечественной войны родился в умах группы студентов КФУ. Они смогли реализовать его от плана до конечного результата, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Запись роликов проводилась в студии университета. Работа длилась почти 2 месяца.
Автором проекта выступила замдиректора по социальной и воспитательной работе Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Екатерина Панкова.
Запустить рассказы в казанских автобусах планировалось еще 9 мая, но из-за пандемии реализация отложилась.
Напомним, что истории о героях Великой Отечественной войны стали звучать в «краснобусах» сегодня. Короткие аудиозаписи читают на татарском и русском языках на 33 остановках, названных в честь героев войны и тружеников тыла.
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