Студенты КФУ запустили проект с историями об участниках Великой Отечественной войны в автобусах — видео

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Проект с аудиорассказами о биографиях знаменитых героев и полководцев Великой Отечественной войны родился в умах группы студентов КФУ. Они смогли реализовать его от плана до конечного результата, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Запись роликов проводилась в студии университета. Работа длилась почти 2 месяца.

Автором проекта выступила замдиректора по социальной и воспитательной работе Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Екатерина Панкова.

Запустить рассказы в казанских автобусах планировалось еще 9 мая, но из-за пандемии реализация отложилась.

Напомним, что истории о героях Великой Отечественной войны стали звучать в «краснобусах» сегодня. Короткие аудиозаписи читают на татарском и русском языках на 33 остановках, названных в честь героев войны и тружеников тыла.

