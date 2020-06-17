Глава исполкома Нижнекамска подал в отставку

Денис Баландин увольняется с должности главы исполкома Нижнекамска. Он подал заявление об отставке по собственному желанию.

Об этом на депутатской сессии сообщил мэр города Айдар Метшин.

«Деятельность, которую осуществлял городской исполнительный комитет под руководством Дениса Ивановича Баландина, значима, весома. Это очень большой фронт работы, связанный с большим городским хозяйством и это очень важная и очень непростая работа», — приводит слова руководителя пресс-служба городской администрации.

Депутаты решили назначить конкурс на замещение должности руководителя исполкома Нижнекамска. Однако дата пока не утверждена.

Ранее в исполкоме Нижнекамска рассказывали о реализации инвестпроектов в городе. Несмотря на коронавирусные ограничения продолжилось строительство одного из крупнейших в республике торговых центров — «Рамус Молл». Не остановились и другие проекты.

