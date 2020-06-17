Forbes: власти вернулись к обсуждению налога на богатых из-за «коронакризиса»

На фоне кризиса из-за пандемии COVID-19 российские власти вернулись к обсуждению прогрессивной шкалы налогообложения. НДФЛ для тех, чей доход выше 2-3 млн рублей в год, могут поднять до 15%.

К такому развитию событий привел рост «запроса на социальную справедливость» пишет российский Forbes со ссылкой на источники.

«Там более 10 разных вариантов, готовый сценарий есть у администрации президента и правительства, при необходимости его можно просто достать и применить», — цитирует издание одного из собеседников.

Среди возможных вариантов — повышение ставки НДФЛ с 13 до 15% для состоятельных граждан. Также рассматривается идея не облагать НДФЛ уровень дохода в размере прожиточного минимума или немного больше.

Напомним, еще в феврале глава Минфина Антон Силуанов допустил, что в 2024 году в России может быть введена прогрессивная шкала НДФЛ. Он согласился, что граждане с большими доходами должны платить больше.

