Forbes: власти вернулись к обсуждению налога на богатых из-за «коронакризиса»
На фоне кризиса из-за пандемии COVID-19 российские власти вернулись к обсуждению прогрессивной шкалы налогообложения. НДФЛ для тех, чей доход выше 2-3 млн рублей в год, могут поднять до 15%.
К такому развитию событий привел рост «запроса на социальную справедливость» пишет российский Forbes со ссылкой на источники.
«Там более 10 разных вариантов, готовый сценарий есть у администрации президента и правительства, при необходимости его можно просто достать и применить», — цитирует издание одного из собеседников.
Среди возможных вариантов — повышение ставки НДФЛ с 13 до 15% для состоятельных граждан. Также рассматривается идея не облагать НДФЛ уровень дохода в размере прожиточного минимума или немного больше.
Напомним, еще в феврале глава Минфина Антон Силуанов допустил, что в 2024 году в России может быть введена прогрессивная шкала НДФЛ. Он согласился, что граждане с большими доходами должны платить больше.
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