Мать Илона Маска рассказала Ирине Шихман, как помогла сыну запустить первый стартап
Журналистка Ирина Шихман сделала интервью с Мэй Маск для своего проекта «А поговорить?». В нем мать основателя Tesla и SpaceX рассказала, как потратила $10 тысяч на его первый стартап.
Первой компанией братьев Кимбела и Илона Маск стала Zip2, занимавшаяся созданием электронного справочника-навигатора.
Мэй Маск рассказала, что прилетала к сыновьям на неделю каждые полтора месяца. В это время она вместе с Илоном и Кимбелом работала в офисе над бизнес-планом и другими вопросами компании.
«Я была там в тот день, когда они получили финансирование. Накануне мы с Кимбеллом были в типографии и печатали презентации для венчурных вкладчиков, а они стоили $1 за страницу, потому что были цветными. И мы использовали мою канадскую кредитку, чтобы оплатить распечатки», — рассказала Мэй Маск.
Она также поделилась историей, как после получения инвестиций семья пошла в ресторан:
«В конце я заплатила за ужин своей карточкой и сказала: «Это последний раз, когда вы видите мою кредитку», — поделилась мать Илона Маска.
Напомним, что 30 мая SpaceX впервые запустила свой космический корабль Crew Dragon с астронавтами на борту. На следующий день они успешно пристыковались к МКС.ОбществоБизнес
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