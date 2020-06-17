Василий Уткин призвал запретить пускать зрителей на матчи РПЛ

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин призвал запретить пускать болельщиков на футбольные матчи в России. Такое мнение он озвучил из-за массового заболевания коронавирусом в «Ростове», где положительные тесты сдали шесть футболистов.

«Глобально — мы в России можем поставить задачу любой сложности. Поставить, продумать, расписать. А исполнить — нет. Давайте это признаем. И немедленно откажемся от идеи прямо сейчас пускать на стадионы зрителей. Это регламент стократно более сложный.

Это и было преждевременно и опасно, а теперь все опасности материализуются. Пустить зрителей очень хочется. Всем. Испанцам, немцам... Нам. Кто самый организованный? Мы? Нет. Есть пара дней услышать голос разума. Необходимо отложить футбол со зрителями на трибунах», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Ранее у шестерых футболистов «Ростова» анализы на коронавирус показали отклонение от нормы. Пресс-служба ростовского клуба уже подтвердила данную информацию. В результате инцидента 42 представителя «Ростова» были помещены на двухнедельный карантин.

На данный момент РФС и РПЛ решают вопрос с отменой ближайшего матча ростовского клуба в рамках 23-го тура против «Сочи». «Ростову» может грозить автоматическое поражение.