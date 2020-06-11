Игрок сборной Казахстана может перейти в «Рубин»

Футболист казахстанского «Тобола» и сборной Казахстана Роман Муртазаев может перейти в казанский «Рубин». Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

По данным источника, прошлой зимой полузащитник мог оказаться в тульском «Арсенале», но тогда стороны не смогли прийти к обоюдному соглашению, и он перешел в «Тобол». Теперь агент футболиста хочет пристроить своего клиента в клуб из РПЛ.

Кроме «Рубина» на Муртазаева также претендуют самарские «Крылья Советов». При этом, по условиям нынешнего контракта с «Тоболом», если футболист получит предложение из РПЛ, то сможет уйти из казахстанского клуба в качестве свободного агента.

Напомним, ранее стало известно, что со следующего сезона казахи, киргизы и армяне не будут считаться легионерами в российском футболе.