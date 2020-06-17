В Минобразе Татарстана сообщили, что медали выпускникам школ вручат позднее

В Министерстве образования и науки Татарстана сообщили, что медали «За особые успехи в учении» выпускники школ получат позднее. Даты не уточняются.

«Традиционно медали вручались одновременно с аттестатами по итогам ЕГЭ в конце июня. В связи с особенностями окончания 2019—2020 учебного года в процедуры проведения государственной итоговой аттестации и выдачи документов об образовании были внесены существенные изменения. Аттестаты были выданы согласно решению правительства РФ без сдачи ЕГЭ в более ранние сроки. Учитывая, что на изготовление медалей требуется более длительное время, медали будут вручены позднее», — говорится на сайте министерства.

Судя по сообщению, в Минобраз поступило много обращений выпускников 2020 года, окончивших школу с отличием.

Выдавать аттестаты школьникам начали 11 июня.

