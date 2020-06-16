Миндортранс Татарстана отчитался о ходе строительства второго этапа Большого Казанского кольца

В Казани подрядчик продолжает строительство второго этапа Большого Казанского кольца от улицы Борисковской до Технической. Миндортранс РТ отмечает, что работы идут сразу по нескольким направлениям.

Рабочие возводят мост через Монастырскую протоку, асфальтируют дорогу и укладывают трамвайные рельсы, сообщает пресс-служба министерства.

При строительстве моста забетонированы пролетное строение левого проезда и проезд под трамвайные пути.

Заасфальтированы проезды общей площадью 1800 кв. м и тротуары площадью 480 кв. м.

Уложено более 2,5 км трамвайных линий. Также 100 погонных метров ливневок.

Отмечается, что БКК строится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Второй этап строительства предполагает организацию новой магистрали на участке протяженностью 1,222 км от улицы Борисковской до улицы Технической.

Ранее Миндортранс РТ отчитывался, что на первом участке установлены лестницы для надземного пешеходного перехода.