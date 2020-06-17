Первый замглавы Минстроя РФ Файзуллин: «Строители должны найти общие выходы из любого кризиса»

Первый замминистра строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, приветствуя участников ярмарки «Волга-Строй-Экспо», рассказал о текущих изменениях в отрасли. По его мнению, «нужно учиться работать по-новому.

— В онлайн-режиме учимся развивать нашу строительную отрасль. Сейчас очень большие изменения происходят в нормативной части, сопровождающей строительную отрасль, что в большей части упрощает работу строительной отрасли. Приказ №75 Минстроя России дает возможность и в проектировании, и в строительстве четко фиксировать начальную цену контракта. Для бюджетных региональных, муниципальных, федеральных заказов это ускоряет процесс строительства, что очень необходимо сегодня для экономики РФ, — подчеркнул первый замминистра.

Он отметил, что «из 23 трлн рублей налогов строительная отрасль занимает достойное место». Почти 4 млрд рублей строители заплатили налогов в прошлом году, больше 1 млрд рублей — ЖКХ.

По словам Файзуллина, коронавирус обострил ситуацию и в строительстве ряда регионов. Но задачи ввода жилья остаются. В Татарстане необходимо построить более 2,9 млн кв. м.

— Строители должны найти общие выходы из любого кризиса. Очень много делается, чтобы ипотечная ставка снизилась. Сегодня субсидируется процентная ставка для застройщиков, тех, которые кредит больше берут, чем определена ключевая ставка Центробанком. Возможность построить есть, стройматериалов в России хватает, необходима только четкая организация строительного процесса, — уверен Ирек Файзуллин.

