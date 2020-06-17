Тренер «Рубина» Слуцкий оплатил лечение российскому тренеру по легкой атлетике

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оплатил расходы на лечение известного российского тренера по легкой атлетике Евгения Загорулько.

О помощи со стороны рулевого казанского клуба рассказал сам тренер. По его словам, он получил сообщение от Слуцкого сразу после своего интервью «Спорт-Экспрессу».

«После интервью получил очень много звонков. Все со словами поддержки и сочувствия. Звонили из Германии, из Израиля, из Италии. Потом приходит сообщение: «Это Леонид Слуцкий. Давно и с удовольствием слежу за вашей работой. Могу ли я чем-то помочь? Пришлите номер карты и скажите, сколько вам нужно».

Я собрал все документы и отправил Слуцкому. Сказал: «Хочешь чем-то помочь — помоги. Нет никаких проблем». С протянутой рукой не стоял. Бах, приходит сообщение. Открываю — там зачисление. Очень большая сумма. Очень. Точно окупит все лечение», — сказал Загорулько.

Сам Слуцкий просил тренера не афишировать эту тему, но Загорулько посчитал правильным рассказать об этой истории. По некоторым данным, операция на сердце и дальнейшее лечение тренера могли обойтись в сумму более 2 млн рублей.

Загорулько — заслуженный тренер РФ и СССР. За свою долгую карьеру он подготовил трех олимпийских чемпионов, а также множество призеров Олимпиад, чемпионатов мира и Европы. В ноябре прошлого года он был отстранен от тренерской деятельности из-за расследования по допинговому делу легкоатлета Данилы Лысенко.