В Казани автобусы украшают в честь 75-летия победы и 100-летия ТАССР

Около 30 казанских автобусов украсят символикой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия ТАССР. Брендированные автобусы уже ездят по улицам города.

На автобусы размещают два логотипа: на одну сторону борта автобуса — наклейку о 75-летии Победы, на другую — 100-летии ТАССР. Используется печать на пленке оракал.

«Брендированные автобусы будут задействованы на разных маршрутах, но предпочтение мы отдавали самым протяженным», — сообщается на сайте исполкома.



