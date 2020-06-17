В Казани рассмотрят дело о взяточничестве начальника группы управления транспортом «Татарстан Почтасы»

Фото: «Реальное время»

В Казани завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя группы управления транспортом, организации и контроля перевозок «Татарстан Почтасы» Рустема Галиханова. Его обвиняют в получении взятки.



Рустема Галиханова заподозрили в получении взяток за содействие в заключении договоров с поставщиками запчастей и автомобильных шин. По данным следствия, в 2016 году обвиняемый договорился с директором одной из фирм подписать с ним договор поставки за вознаграждение — 10% от суммы контракта. Для придания легитимности обвиняемый получил от мужчины коммерческие предложения от подконтрольных тому фирм.



В результате был заключен контракт на сумму более 3,3 млн рублей. На счет Галиханова поступило 330 тысяч рублей.

Вину он не признал. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Обвинительное заключение направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

До суда Галиханов находится под домашним арестом.