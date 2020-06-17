КАМАЗ поставил Москве еще 100 электробусов

ПАО «КАМАЗ» поставило в Москву 100 электробусов в рамках третьего контракта, заключенного с ГУП «Мосгортранс» в январе 2020 года.

Это количество поступило в период с февраля по июнь. Еще 100 электробусов компания должна поставить во втором полугодии 2020 года. При этом производитель полностью берет на себя сервисное обслуживание подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Глава службы продвижения пассажирского электротранспорта компании Андрей Долганов отметил, что коронавирус практически не отразился на производстве и поставках электробусов.

Первые электробусы КАМАЗа поступили в Москву в 2018 году. В январе челнинский автогигант и «Мосгортранс» заключили очередной контракт, предусматривающий поставку автобусов до 31 августа 2020 года. Всего челнинский общественный транспорт работает на 23 московских маршрутах.