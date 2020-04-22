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В Москве на новые маршруты вышли электробусы КАМАЗа

04:34, 22.04.2020
В Москве на новые маршруты вышли электробусы КАМАЗа
Фото: rostec.ru

В Москве на новых маршрутах запустили электробусы КАМАЗа.

Так, электробусы начали обслуживать маршруты № 93 и 622. Всего челнинский общественный транспорт работает на 23 московских маршрутах.

Первые электробусы КАМАЗа поступили в Москву в 2018 году. В январе челнинский автогигант и «Мосгортранс» заключили очередной контракт, предусматривающий поставку автобусом до 31 августа 2020 года, сообщает пресс-служба Ростеха.

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
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