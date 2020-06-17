Главное к утру: жертва коронавируса из ГИБДД, безопасность ветеранов в день парада и ограничения до февраля
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 17 июня.
- В Набережных Челнах констатировали смерть 46-летнего Айрата Зарипова, заместителя начальника городского регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД. В больнице он провел почти месяц, лечился от осложнений хронической болезни, возникших на фоне коронавирусной инфекции.
- В Челнах 8-летняя девочка напоролась животом на штырь на игровой площадке. Инцидент произошел во дворе одного из домов по улице Раскольникова. Уточняется, что ребенок напоролся животом на штырь ограждения.
- Для ветеранов места на Красной площади предусмотрены через два кресла, что позволит смотреть парад без маски. Также все трибуны будут помыты и продезинфицированы, мероприятие будет безопасным, рассказала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко спрогнозировал, когда можно будет вернуться к нормальной жизни после пандемии COVID-19. По его мнению, полное снятие всех ограничений возможно не раньше февраля 2021 года.
- В Сарманово стартовал и дошел до прений судебный процесс над экс-начальником районного отделения ГАИ и его напарником. Гособвинитель, прокурор Татарстана Илдус Нафиков просил мировой суд признать обоих виновными в мелком взяточничестве и наказать равными штрафами по 190 тысяч рублей.
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