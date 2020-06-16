В Минздраве РФ допустили, что ограничения из-за коронавируса снимут полностью не раньше февраля

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко спрогнозировал, когда можно будет вернуться к нормальной жизни после пандемии COVID-19.

По его мнению, полное снятие всех ограничений возможно не раньше февраля 2021 года.

Мурашко подчеркнул, что важным условием является наличие иммунитета. Популяционный иммунитет выше 45% или 50—60% гарантированно прерывает цепочки заболевания.

Также глава Минздрава РФ сообщил, что изменчивость вируса в мире в целом не велика. Сейчас идет мониторинг по всему миру и система профилактических и лечебных мер против коронавируса будет строиться по единым принципам, передает «РИА Новости».

Ранее на сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции. На ней видно, на каком этапе отмены введенных из-за коронавируса ограничений находится каждый субъект РФ.

