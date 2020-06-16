В Челнах девочка напоролась на штырь на игровой площадке

В Челнах 8-летняя девочка напоролась животом на штырь на игровой площадке.

Инцидент произошел во дворе одного из домов по улице Раскольникова. Уточняется, что ребенок напоролся животом на штырь ограждения.



Сейчас Следственный комитет РФ по РТ выясняет, по чей вине девочка получила травму, передает «Татар-информ».

В начале июня в Татарстане возбудили уголовное дело после травмирования 7-летней девочки на качелях. Ее госпитализировали в больницу. Причиной травмирования девочки послужила неисправность качелей.

