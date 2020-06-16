Источник: в Челнах от осложнений на фоне COVID-19 скончался замначальника отделения ГАИ

Сегодня в Набережных Челнах констатировали смерть 46-летнего Айрата Зарипова, заместителя начальника городского регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД. В больнице он провел почти месяц, лечился от осложнений хронической болезни, возникших на фоне коронавирусной инфекции, сообщили источники «Реального времени» в силовых органах. Правда, отметили — окончательно диагноз экспертами пока не подтвержден.



Похороны майора Зарипова предварительно намечены на четверг, гражданскую панихиду ввиду сложной эпидемической ситуации близкие и коллеги проводить не намерены.