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Источник: в Челнах от осложнений на фоне COVID-19 скончался замначальника отделения ГАИ

19:39, 16.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Источник: в Челнах от осложнений на фоне COVID-19 скончался замначальника отделения ГАИ
Фото: tatarstan24.tv

Сегодня в Набережных Челнах констатировали смерть 46-летнего Айрата Зарипова, заместителя начальника городского регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД. В больнице он провел почти месяц, лечился от осложнений хронической болезни, возникших на фоне коронавирусной инфекции, сообщили источники «Реального времени» в силовых органах. Правда, отметили — окончательно диагноз экспертами пока не подтвержден.

Похороны майора Зарипова предварительно намечены на четверг, гражданскую панихиду ввиду сложной эпидемической ситуации близкие и коллеги проводить не намерены.

ПроисшествияОбществоВластьМедицина Татарстан
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