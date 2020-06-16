В Минкомсвязи РФ заметили, что никогда не инициировали блокировку Telegram

Минкомсвязь РФ не выступала с инициативами о блокировке мессенджера Telegram на территории страны.

«С чего вы решили, что министерство когда-то брало курс на блокировку Telegram? Мы ни разу не выступали ни с инициативами блокировки Telegram, ни с обращениями в суд его заблокировать», — заявил замглавы министерства Алексей Волин в интервью на телеканале «Дождь».

Он напомнил, что решение суда о блокировке мессенджера приняли на основании того, что Павел Дуров (основатель мессенджера — прим. ред.) не представил коды, которые у него просили и которые он должен был сделать по принятому тогда закону.

Также он обратил внимание на то, что в России не существует решения суда, которое запрещало бы использование мессенджера.

Чиновник отметил, что Минкомсвязь выступает против конкуренции посредством запретом и ограничении.

В апреле депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировок Telegram.

Они отметили, что сейчас мессенджер является официальным сервисом госорганов, с помощью которого они сообщают информацию о коронавирусе. Также депутаты обратили внимание на неудачные попытки заблокировать платформу и ее растущую популярность.



Тогда в пресс-службе Минкомсвязи РФ сообщили, что не поддерживают данную инициативу. При этом глава ведомства Максут Шадаев рассказал, что Telegram оказался для ведомства самым удобным и дешевым способом проинформировать россиян за рубежом о вывозных рейсах.



Вчера, 15 июня депутаты Госдумы РФ от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о разблокировке мессенджера Telegram. В пояснительной записке указывается, что нельзя ограничивать доступ к сервисам, которые при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации информируют об обстановке или являются основным источником получения информации о ситуации для органов госвласти.