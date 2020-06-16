Вице-премьер Борисов: «Я влюбился в нефтегазохимию»

«Мы действительно страна, богатая углеводорода»

Вице-премьер Юрий Борисов заявил в интервью телеканалу РБК, что «в какой-то степени влюбился в нефтегазохимию».

«Вы знаете я буквально несколько месяцев занимаюсь этой интереснейшей отраслью — энергетикой — по поручению президента и председателя правительства. Как вы знаете после смены правительства это направление то в моей сфере деятельности, и я погружался все это время . Еще, конечно, предстоит длительно погружение, но я открыл очень многое для себя в этой отрасли. Я хорошо, неплохо, скажем знаю промышленность, потмоу что всю жизнь в ней работал. А вот в энергетике — в нефтегазодобыче, нефтепереработке, нефтегазопереработке — у меня были достаточно поверхностные знания, не буду это скрывать. Мне пришлось очень много работать с людьми, спасибо им большое, что они тратили время на мое самообучение.

Я если честно, в какой-то степени влюбился в эту отрасль, нефтегахохимию. Почему? Ну неверное объективно — мы действительно страна, богатая углеводорода. И идти по простому протараненному пути — добывать и продавать сырье, собственно, мы этим путем долго шли. Это дает определенного рода доход.

Что такое нефтехимия, нефтегазохимия? Это более высокий передел, это более высокие технологии, это более высокие затраты, но и высокая отдача. То есть это выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. В 1,6 раза продукция нефтехимии по своей добавочной стоимости выше, чем сырье», — рассказал Борисов.

Борисов пообещал скорую налоговую поддержку для нефтехимических компаний

Борисов также заявил, что постарается как можно быстрее обеспечить принятие законопроекта о налоговой поддержке для нефтехимических компаний, которые в качестве сырья используют этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ).

«Очень ждут наши производители [нефте- и газохимии] этот закон, и это уже моя профессиональная честь, работа, чтобы как можно быстрее на нашем чиновничьем уровне продвинуть этот закон», — объяснил вице-премьер.

По словам Борисова, Госдума может рассмотреть законопроект в ближайшие осенние сессии. Заработать он должен уже в этом году.

29 апреля президент Владимир Путин поручил правительству «установление вычета по акцизу («обратного акциза») на этан и сжиженный углеводородный газ в размере, определяемом в зависимости от объёма инвестиций в нефтегазохимические мощности».

