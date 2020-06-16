В Татарстане сельскую больницу закрыли на обработку после обнаружения у одного из врачей признаков COVID-19

Фото: официальный сайт Елабужского района

В Елабужском районе Татарстана сельскую больницу в Мортах закрыли на промывку и обработку из-за выявления у одного из сотрудников признаков COVID-19.

Также всех работников медучреждения отправили на изоляцию, идет забор анализов на выявление коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Елабужского района РТ.



Ранее «Реальное время» сообщало, что для больниц Татарстана закупят средства индивидуальной защиты почти на 100 млн рублей.

За последние сутки в Татарстане подтвердились 43 новых случая COVID-19, из них один — завозной, 42 — контактные.

Всего в республике зарегистрирован 4 001 случай заболевания. Выздоровели за весь период 2 835 человек (с подтвержденным диагнозом COVID-19), в том числе 11 за минувшие сутки. От коронавирусной инфекции скончались 11 человек.

