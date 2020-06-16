Татарстанцы подали более 4 тыс. заявлений на регистрацию брака на портале госуслуг РТ

За первые пять месяцев этого года более 4 тыс. татарстанцев воспользовались услугой записи в ЗАГС для заключения брака через республиканский портал госуслуг.

По данным пресс-службы Минцифры РТ, больше всего заявлений подали в феврале: за этот месяц заявлений на брак зарегистрировали 1 092 жителя республики.

Меньше всего записывались в ЗАГС в мае: за этот период татарстанцы подали лишь 225 заявлений. При этом отмечается, что май остается у жителей республики одним из самых непопулярных месяцев для бракосочетания.

Помимо этого, с начала 2020 года через портал госуслуг РТ жители республики подали 2 598 заявлений на государственную регистрацию рождения. При этом наибольшее количество пришлось на январь — 1 052. В феврале подали 703 заявления, в марте — 469, апреле — 67 и в мае — 307.

Также в этом году 1 109 татарстанцев с помощью сайта госуслуг оплатили пошлину для смены имени. Чаще всего жители республики меняли имя в январе (417 раз).

Начальница Управления ЗАГС кабмина РТ Гульшат Нигматуллина ранее рассказала, что после завершения режима самоизоляции жители Татарстана к данному моменту пока не подали ни одного заявления о разводе. По ее словам, это связано с тем, что во время самоизоляции люди переосмыслили свою жизнь и поняли, что важно оставаться вместе, особенно — в условиях кризиса.

