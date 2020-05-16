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В ЗАГСЫ Татарстана не подали ни одного заявления о разводе после снятия режима самоизоляции

23:31, 16.05.2020
В ЗАГСЫ Татарстана не подали ни одного заявления о разводе после снятия режима самоизоляции
Фото: realnoevremya.ru

После завершения режима самоизоляции жители Татарстана к данному моменту пока не подали ни одного заявления о разводе, заявила начальница Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина Андрею Кузьмину во время программы «Интервью без галстука».

Она объяснила это тем, что на время самоизоляции люди переосмыслили свою жизнь и поняли, что важно оставаться вместе, особенно — в условиях кризиса.

Также Нигматуллина выразила надежду на то, что те татарстанцы, которые подадут заявление на развод, передумают.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в апреле из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, количество регистраций браков сократилось вдвое.

Напомним, с 12 мая ЗАГСы могут торжественно регистрировать браки, однако на церемонии могут присутствовать не более 10 гостей.

ОбществоВласть Татарстан
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