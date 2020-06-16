Минздрав Татарстана: «Скопление людей у онкоцентра вызвано ранней явкой пациентов без соблюдения графика»

Фото: соцсети

В соцсетях появились кадры большой очереди у здания Республиканского онкологического центра в Казани. Пользователи сообщили, что из-за проверок пациентов на коронавирусную инфекцию у медучреждения собираются большие очереди.



«Реальное время» попросило Минздрав РТ дать комментарий по данному факту. В ведомстве корреспонденту объяснили, что в медучреждении действительно проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в числе которых проведение компьютерной томографии органов грудной клетки пациентам перед плановой госпитализацией.

«Пациенты каждого хирургического отделения направляются на госпитализацию по графику. Дополнительно, накануне госпитализации, сall-центр ГАУЗ РКОД оповещает пациентов о конкретном времени приема и необходимости явиться на прием именно в указанное время. Скопление людей 15 июня вызвано ранней явкой пациентов на госпитализацию без соблюдения графика», — прокомментировали в Минздраве РТ.

Для того чтобы не создавались очереди в будущем, перед входом в помещение для проведения КТ поставили лавочки с соблюдением социального дистанцирования. Также в ведомстве пообещали установить шатры для комфортного ожидания процедуры обследования.

Также в Минздраве РТ добавили, что благодаря работе кабинета РКТ только за 15 июня у восьми пациентов выявлены характерные признаки вирусной пневмонии. За время работы кабинета — 34 случая. Тех пациентов, у которых выявлена вирусная пневмония, отправляют в отдельный изолятор.

С 22 июня госпитализация будет выполняться по наличию результата ПЦР-мазка на COVID-19.



Ранее прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил принять меры по улучшению ситуации в больницах Набережных Челнов, где люди жалуются на трудности в получении медицинской помощи.

