Власти Казани разобьют два новых парка и расширят старые

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Администрация Советского района Казани намерена создать новые общественные пространства на улице Магистральной и проспекте Победы. Кроме того, городские власти рассмотрят вопрос о расширении зоны парков и скверов еще на четырех улицах.

На заседании Казгордумы начальник Управления архитектуры и градостроительства Казани Ирина Дябилкина рассказала, что исполком города системно формирует земельные участки под благоустройство общественных пространств.

Как передает корреспондент «Реального времени», под новые общественные пространства зарезервирован участок на улице Магистральной и два участка на проспекте Победы.

Дирекция парков и скверов же запросила расширения зоны парков на участках по улицам Копылова, Абсалямова, Декабристов, Солдатской и Рабочей.

Депутат Казгордумы Марат Бикмуллин назвал происходящее «паркопадом» и порадовался появлению шести новых парков в столице Татарстана.

Напомним, что депутаты также приняли изменения в карту зон градостроительных регламентов по десяти обращениям. В том числе перевели в рекреационную зону участки на левом берегу Казанки.

