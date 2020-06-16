В Казани депутаты приняли изменения в карту зон градостроительных регламентов

Фото: Ринат Назметдинов

Депутаты городской думы проголосовали за установление границ территориального общественного самоуправления ИЖС Дербышки и Чебакса, а также изменили границы общественного самоуправления Киндери — Дербышки.

Кроме того, народные избранники приняли изменения в карту зон градостроительных регламентов по десяти обращениям. Так, два земельных участка в поселке Салмачи по обращению Управления по организации ритуальных услуг исполкома Казани перевели из рекреационно-ландшафтной зоны Р3 в зону специального назначения Д3.

Участки в 3,8 и 3,6 га на левом берегу Казанки до реки включили в рекреационно-ландшафтную зону Р3.

Ранее архитекторы и краеведы рассказали о проблемах благоустройства «казанского Сити», проекты которого презентовали 10 лет назад.

