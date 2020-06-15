На пешеходном переходе Большого Казанского кольца установили лестницы

Миндортранс РТ сообщил, что на надземном переходе Большого Казанского кольца закончили монтировать лестничные сходы.

По данным ведомства, на прошлой неделе рабочие заасфальтировали левый съезд под пешеходным переходом до улицы Борисковской. Вдоль левого съезда устанавливали перильные и барьерные ограждения.

При возведении надземного пешеходного перехода были смонтированы пролетные строения между опорами №1 и №2. Общий вес их составил 38 т. На лестницах установили каркасы остекления и остекление конструкций монолитным поликарбонатом.

Также выполнялось устройство дорожной одежды и дорожного полотна левого съезда от Фермского шоссе до улицы Борисковской. На участке от улицы Мидхата Булатова до Борисковской завершены армирование и бетонирование лежней и переходных плит путепровода.

Напомним, что работы на участке 1 этапа Большого Казанского кольца от улицы Мидхата Булатова до Борисковской ведутся по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Первый этап Большого Казанского кольца достроен на 90%.

