В Казани полицейские выписали штраф водителю, посадившему ребенка за руль
Сотрудники полиции Казани установили личность водителя, который посадил на колени ребенка во время вождения. Мужчина объяснил, что провез капризного ребенка на коленях всего несколько метров.
Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, 37-летний мужчина полностью признал нарушение правил дорожного движение. Он объяснил, что его годовалый сын стал капризничать, отстегнулся из детского кресла и стал свободно перемещаться по салону автомобиля. Чтобы не дать ребенку ползать по автомобилю, водитель сначала взял его к себе на колени, а через несколько метров остановился. После того как ребенок успокоился, они продолжили движение.
Водителя оштрафовали за перевозку детей без удерживающего устройства, а также отсутствие полиса ОСАГО.
Напомним, что в Казани очевидцы сняли, как мужчина посадил ребенка за руль. Машина двигалась в сторону улицы Фатыха Амирхана.
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