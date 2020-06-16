В Казани полицейские выписали штраф водителю, посадившему ребенка за руль

Фото: «Реальное время»

Сотрудники полиции Казани установили личность водителя, который посадил на колени ребенка во время вождения. Мужчина объяснил, что провез капризного ребенка на коленях всего несколько метров.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, 37-летний мужчина полностью признал нарушение правил дорожного движение. Он объяснил, что его годовалый сын стал капризничать, отстегнулся из детского кресла и стал свободно перемещаться по салону автомобиля. Чтобы не дать ребенку ползать по автомобилю, водитель сначала взял его к себе на колени, а через несколько метров остановился. После того как ребенок успокоился, они продолжили движение.

Водителя оштрафовали за перевозку детей без удерживающего устройства, а также отсутствие полиса ОСАГО.

Напомним, что в Казани очевидцы сняли, как мужчина посадил ребенка за руль. Машина двигалась в сторону улицы Фатыха Амирхана.

