В Казани экологи выясняют, кто устроил свалку в «Русско-Немецкой Швейцарии»
Экологи выписали в адрес исполкома Казани запрос по установлению подрядчиков, складировавших отходы в «Русско-Немецкой Швейцарии». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
В рамках рейда первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров лично инспектировал территорию старейшего городского памятника природы. Во время осмотра был обнаружен мусор, разбросанный после отдыха горожан и несанкционированные свалки.
Чтобы выяснить, кто устроил свалку в «Русско-Немецкой Швейцарии» в исполком направлен запрос по установлению подрядчиков.
Для очистки территории привлечены волонтеры молодежного экологического движения «Будет чисто», а также сотрудники подведомственных служб городского исполкома. Сейчас территорию привели в надлежащее санитарно-экологическое состояние.
Ранее на улице Депутатской в Приволжском районе Казани обнаружили свалку мусора. О ее возникновении сообщили местные жители.
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