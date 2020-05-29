В Казани экологи выясняют, кто устроил свалку в «Русско-Немецкой Швейцарии»

Экологи выписали в адрес исполкома Казани запрос по установлению подрядчиков, складировавших отходы в «Русско-Немецкой Швейцарии». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В рамках рейда первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров лично инспектировал территорию старейшего городского памятника природы. Во время осмотра был обнаружен мусор, разбросанный после отдыха горожан и несанкционированные свалки.

Чтобы выяснить, кто устроил свалку в «Русско-Немецкой Швейцарии» в исполком направлен запрос по установлению подрядчиков.

Для очистки территории привлечены волонтеры молодежного экологического движения «Будет чисто», а также сотрудники подведомственных служб городского исполкома. Сейчас территорию привели в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

Ранее на улице Депутатской в Приволжском районе Казани обнаружили свалку мусора. О ее возникновении сообщили местные жители.

