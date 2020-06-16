Минниханов встретился с консулом Туркменистана в Казани

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным консулом Туркменистана в Казани Атадурды Байрамовым. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Минниханов поздравил Байрамова с назначением на должность консула и отметил, что взаимодействие между Туркменистаном и Татарстаном развивается уже долгие годы.

Туркменистан назначил нового генерального консула в Казани 8 мая. До этого Байрамов занимал должность туркменского консула в Астрахани, на днях его пост принял Гуйч Гараев.

Напомним, консульство Туркменистана в Казани открылось в конце 2019 года.

