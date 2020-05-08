Туркменистан назначил генерального консула в Казани
В Казани генеральным консулом Туркменистана назначен Атадурды Байрамова.
Дипломат до этого назначения занимал должность туркменского консула в Астрахани, на днях его пост принял Гуйч Гараев.
Байрамов назначен генконсулом в Казани постановлением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает государственное информационное агентство страны.
Напомним, консульство Туркменистана в Казани открылось в конце 2019 года.ОбществоВласть Татарстан
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