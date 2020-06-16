Нигматуллин не будет спортивным директором липецкого «Металлурга»

Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин сообщил, что не займет пост спортивного директора липецкого «Металлурга». Накануне он посетил Липецк и провел специальную пресс-конференцию, где ответил на вопросы журналистов.



«Чтобы не было домыслов, скажу так. Журналисты раньше писали, что я еду занимать пост спортивного директора «Металлурга», причем писали с моих слов. Но вы знаете — можно и не быть директором, но помогать клубу. Такое развитие ситуации тоже возможно», — сказал Нигматуллин.

Планы сотрудничества с клубом из Липецка у именитого вратаря еще остаются. Причем не только в футбольном аспекте. Нигматуллин не исключил варианта, при котором он приедет на празднование дня города в качестве диджея.

«У меня есть своя вратарская академия — может быть, мы наладим сотрудничество в этом плане. Кроме того, все знают, что я еще и футбольный агент — возможно, предложу «Металлургу» кого-то из своих подопечных. Да много всего возможно. Я профессионально занимаюсь музыкой, даже несколько лет назад выступал в одном из липецких ночных клубов. Возможно, выступлю у вас на День города», — заявил Нигматуллин.

Также слова экс-голкипера подтвердил начальник областного управления по физкультуре и спорту Михаил Маринин.

«От меня тоже не ждите громких заявлений. Мы договорились о дальнейшем сотрудничестве с Русланом, разговаривали о развитии футбольной академии и дальше продолжим этот разговор, возможно, обговорим совместное соглашение или меморандум. Будем искать точки соприкосновения», — сказал Маринин.

«Металлург» по итогам прошедшего сезона ПФЛ занял второе место в зоне «Центр», пропустив вперед лишь брянское «Динамо». Клуб уже отправил заявку для получения повышения в ФНЛ, но решение о принятии в лигу липецкой команды пока не принято.

Ранее Нигматуллин оказался втянут в дело челнинского предпринимателя Эрика Гафарова.