КФУ вошел в рейтинг лучших университетов по версии CWUR
Казанский федеральный университет (КФУ) занял 1085-е место в списке Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR). Среди российских вузов КФУ занял 18-е место.
Всего в рейтинг вошли 2 тысячи университетов из 94 стран мира. От России в список вошли 46 вузов и научных институтов. Лидирует среди них Московский государственный университет (193-е место в общем рейтинге). Общий рейтинг возглавил Гарвардский университет.
Список CWUR оценивает качество образования, востребованность выпускников на рынке труда и научную деятельность.
Ранее Казанский федеральный университет занял 134-е место в рейтинге университетов стран с активно развивающейся экономикой, составленном британской компанией Times Higher Education (THE).ОбществоОбразование Татарстан
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