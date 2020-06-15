Состав участников КХЛ на следующий сезон будет определен на совете директоров лиги

Фото: Ильнар Тухбатов (ak-bars.ru)

Состав участников КХЛ на сезон-2020/21 будет определен на заседании совета директоров лиги, несмотря на то, что все команды успели предоставить финансовые гарантии. Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

«Все 23 клуба уже подали финансовые документы в соответствии с регламентом. В текущих условиях все пересматривают и повторно анализируют свои планы и бюджеты. Это общие рабочие вопросы, касающиеся не только спорта. Финансовые документы, присланные клубами, лига изучила и представит свое заключение совету директоров КХЛ. Именно там и будет утвержден окончательный состав участников», — сказал Морозов официальному сайту КХЛ.

Напомним, весной сообщалось о возможном пропуске следующего сезона уфимским «Салаватом Юлаевым». У клуба из столицы Башкирии возникли финансовые трудности.

Ранее стало известно о задержках зарплаты в уфимском клубе. Была информация, что из-за финансовых трудностей «Салават Юлаев» может лишиться лидера Тему Хартикайнена, но чуть позже финский игрок опроверг эти слухи.



Генеральный директор уфимцев Александр Курносов подтвердил информацию о проблемах с выплатой зарплаты игрокам, которые носят технический характер.