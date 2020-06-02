Гендиректор «Салавата Юлаева» подтвердил задержки по зарплате в клубе

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов подтвердил информацию о задержках зарплаты в уфимском клубе. Он назвал финансовые сложности команды технической проблемой.

«Финансирование клуба все равно остается пока на стабильном уровне. Да, есть некоторые задержки в настоящий момент. Они носят технический характер, республика всячески продолжает помогать хоккейному клубу, это местное достояние. Руководство Башкирии в ежедневном режиме мониторит обстановку внутри команды. Мы надеемся, что все существующие проблемы будут устранены в ближайшее время», — заявил Курносов.

Также гендиректор «Салавата Юлаева» отметил, что все хоккейные команды, входящие в систему уфимского клуба, отправили гарантийные письма в свои лиги, подтвердив участие в следующем сезоне.

Кроме того, Курносов сообщил о 3—4 переходах, которые ожидаются в клубе в течение июня.

Напомним, накануне стало известно о задержках по зарплате в уфимском клубе. Из-за финансовых трудностей «Салават Юлаев» может лишиться лидера Тему Хартикайнена.