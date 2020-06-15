Прокуратура рассказала подробности разборок детей с ножами и палками в одном из дворов Казани

Прокуратура Кировского района Казани по поручению прокуратуры Татарстана провела проверку после сообщений в социальных сетях о разборках детей с ножами и палками в одном из казанских дворов.

Правоохранители установили, что инцидент произошел 25 мая. Двое мальчиков 10 и 12 лет поссорились во время игры. При этом у младшего участника в руке был нож, который тот вынес из дома для строительства шалаша, остальные дети игрались с деревянными палками.

В ходе ссоры ребенок угрожал своему товарищу расправой. Инцидент сняли на видео, которое позже попало в «соседский» чат, а оттуда — в интернет.

Выяснилось, что мальчики, затеявшие разборки, воспитываются в благополучных семьях и положительно характеризуются.



По результатам проверки в отношении отца мальчика с ножом правоохранители возбудили дело об административном правонарушении по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Материалы дела переданы в районную комиссию по делам несовершеннолетних.



В адрес руководителей УМВД России по г. Казани и образовательного учреждения были внесены представления с требованием активизировать профилактическую работу с несовершеннолетними, в том числе в период летних каникул.



Также надзорное ведомство направило информацию о проверке начальнику районного отдела образования МКУ «Администрация Кировского и Московского районов ИК МО г. Казани» для проведения разъяснительной работы с руководителями образовательных организаций.