Соцсети: в одном из дворов Казани дети устроили разборки с ножом и палками

Фото: скриншот

В одном из дворов Казани маленькие дети устроили разборки с ножами и палками. Видео поделились пользователи соцсетей.

Дети сначала говорят, что нож настоящий, но, видимо, заметив чуть позже камеру, говорят обратное.

«И что, вы можете зарезать, что ли?» — спрашивает ребенок за кадром. Ребята отвечают ему, что да. Один из детей вплотную подходит к автору видео и начинает замахиваться ножом.

В комментариях пользователи возмущаются происходящим и считают, что нужно привлечь родителей и органы опеки.

Также на улице Мусина в Казани очевидцы засняли подростков, бегающих по крыше многоэтажного дома и сидящих на ее краю, свесив ноги вниз. Некоторые пользователи озадачились вопросом, как детям удалось пробраться туда.