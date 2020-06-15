Соцсети: в казанском кафе «подают» поправки в Конституцию

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Пользователи соцсетей обратили внимание на одно из казанских заведений общепита, где персонал приносит папку с текстом Конституции и планируемыми поправками.

Посетителям предлагается сравнить, как выглядит Основной закон страны сейчас и как он будет выглядеть после изменений.

«В одном из казанских кафе всем посетителям подают вот такой «десерт» — папочку с поправками в Конституцию», — говорится в комментарии к опубликованному видео.

Какое именно кафе занимается просвещением граждан, не указано.

Напомним, с 11 июня в Казани рестораны и кафе открыли летние веранды и террасы.