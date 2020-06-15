В Татарстане открылся только один санаторий

В Татарстане по состоянию на 14 июня открылся всего один санаторий. Об этом сообщил президент ассоциации «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев. Какой именно санаторий возобновил работу, не уточняется.

По словам Терентьева, к открытию в ближайшие дни готовятся еще три здравницы. Всего в республике 43 санатория.

Напомним, в Татарстане разрешили работу санаториев с 8 июня. Как объяснил глава ассоциации «Санатории Татарстана», здравницам нужно около двух недель, чтобы провести подготовку и собрать заявки на заселение.

«По информации от наших коллег из других регионов, в день заезда заселяются лишь 15—20% гостей, забронировавших размещение. В одном из санаториев вместимостью 800 мест через несколько дней после открытия разместились всего два гостя. Руководители здравниц анализируют эту информацию и делают выводы», — сказал Терентьев порталу TourDom.ru.



Ранее Ассоциация санаториев попросила отменить обязательные справки для жителей Татарстана.

