Вратарь «Рубина» может уйти в аренду в клуб ФНЛ

Вратарь «Рубина» Алексей Городовой станет игроком московского «Велеса». Об этом сообщает сайт телеканала «Матч ТВ».

По данным источника, стороны уже договорились об арендном соглашении по игроку.

Городовой перешел в «Рубин» в январе 2019 года из норвежского клуба «Конгсвингер». Ранее он также выступал за нальчикский «Спартак» и «Зенит-2».

За казанский клуб вратарь не сыграл ни одного официального матча и был номинально третьим голкипером команды после Юрия Дюпина и Ивана Коновалова.

Напомним, ранее стало известно, что игрок сборной Казахстана Роман Муртазаев может перейти в казанский «Рубин».

