Вратарь «Рубина» может уйти в аренду в клуб ФНЛ
Вратарь «Рубина» Алексей Городовой станет игроком московского «Велеса». Об этом сообщает сайт телеканала «Матч ТВ».
По данным источника, стороны уже договорились об арендном соглашении по игроку.
Городовой перешел в «Рубин» в январе 2019 года из норвежского клуба «Конгсвингер». Ранее он также выступал за нальчикский «Спартак» и «Зенит-2».
За казанский клуб вратарь не сыграл ни одного официального матча и был номинально третьим голкипером команды после Юрия Дюпина и Ивана Коновалова.
Напомним, ранее стало известно, что игрок сборной Казахстана Роман Муртазаев может перейти в казанский «Рубин».
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