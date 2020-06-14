Путин считает, что Россия выходит из пандемии коронавируса «с минимальными потерями»

Президент России Владимир Путин считает, что Россия выходит из пандемии коронавируса с минимальными потерями. Однако он не исключил, что в стране возможна вторая волна.

Глава государства отметил, что несмотря на возникающие проблемы, страна уверенно выходит из условий пандемии.

«При определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями»,— сказал Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась.