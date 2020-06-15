Выпуск банковских карт могут сделать платным

Плату за выпуск и обслуживание банковских карт могут переложить на клиентов из-за административного регулирования эквайринга (комиссий за прием платежей, — прим. ред.). Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, Центробанк временно ограничил комиссии за прием платежей уровнем в 1%: с 15 апреля по 30 сентября для онлайн-покупок и с 1 июня по 30 сентября для медицинских услуг. По предварительной оценке, банки потеряют от 10 до 15 млрд рублей.

Подобная политика может привести к тому, что финансировать эквайринг придется из других сфер: банки могут начать взимать деньги с потребителей за выпуск и обслуживание карт, использование платежных приложений, доступ к кол-центру, а также сократить программы лояльности.

Кроме этого, банкам невыгодно будет обеспечивать магазины с оборотом менее 12 млн рублей безналичных платежей в год.

Ранее в России отменили «банковский роуминг» — комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка.

