Вирусолог рассказал, как подготовить организм ко второй волне коронавируса

Подготовиться ко второй волне коронавируса можно при помощи здорового образа жизни.

Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что те, кто еще не начал следить за здоровьем, должны обратить на него внимание, чтобы легче перенести инфекцию.

По словам эксперта, заболевание у здоровых людей зачастую проходит в легких или средних формах.

Помимо этого, Альтштейн рекомендовал россиянам не волноваться из-за прихода второй волны коронавирусной инфекции, а «выполнять свои нормальные обязанности», потому что основная нагрузка в этом случае придется на медицинскую сферу страны, передает «Звезда».

Американский биолог ранее назвала скрытые симптомы COVID-19. Так, носители коронавируса, которых часто называют бессимптомными, могут не заметить сокращения объема легких и ухудшения функции почек.

