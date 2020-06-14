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Соцсети: в казанский зоопарк выстроилась огромная очередь

20:20, 14.06.2020
Соцсети: в казанский зоопарк выстроилась огромная очередь
Фото: realnoevremya.ru

На входе в Казанский зоопарк «Река Замбези» сегодня днем выстроилась огромная очередь. Видео появилось в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, как огромная очередь растянулась и за пределы парковки. Несмотря на послабление ограничений, татарстанцам рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, однако видно, что ее никто толком не соблюдает. Также многие посетители стоят в очереди без средств индивидуальной защиты — масок и перчаток.

В конце мая,после возобновления работы поликлиник, на входе в учреждения Казани начали собираться толпы людей.

Общество Татарстан
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