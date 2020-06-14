«Мне пришлось продать мебель и технику»: сотрудник казанского ТЦ пожаловался на тяжелое финансовое положение

Сотрудник одного из казанских торговых центров записал видеообращение, в котором пожаловался на тяжелое существование из-за введенного ранее режима самоизоляции.

Молодой человек отметил, что сейчас торговые центры открываются везде, в частности, в Москве, в Калининграде и других российских городах. «А Татарстан, и ,видимо Казань, не такие как все, отличились, и не разрешили работать», — отмечает он.

Парень рассказывает, что из-за отсутствия заработка ему пришлось продать мебель, технику, шкафы, чтобы как-то поддержать свое существование. По словам молодого человека, у него сейчас остался только электрический чайник, а питается он только дошираком.

Сейчас парень зарабатывает на жизнь тем, что играет на гитаре. Молодой человек выступает на улицах или дает уроки мастерства по игре на музыкальном инструменте.

Он отмечает, что очень предан своей работе и не хочет уходить. В видео молодой человек обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

«Почему продуктовым, «Офисмагу» и еще некоторым точкам, которые являются крупными ООО, акционерными обществами, разрешили работать, зарабатывать на жизнь, а нам, простым индивидуальным предпринимателям, такой возможности не дали?", — говорит он.

Инициативу открыть торговые центры еще в конце апреля поддержал бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев. Тогда он заявил о готовности разработать вместе с профильными министерствами блок-схемы и чек-листы для более комфортного начала работы.

А в начале июня депутат Госсовета Татарстана и глава реготделения партии «Справедливая Россия» Альмир Михеев попросил президента республики Рустама Минниханова открыть все торговые центры. В казанском Кремле, в свою очередь, заявили, что пока возобновить работу торговых центров в республике не позволяет санитарно-эпидемиологическая ситуация.

