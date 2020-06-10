В казанском Кремле ответили на просьбу депутата Госсовета Татарстана открыть торговые центры

Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Татарстане пока не позволяет открыть все торговые центры. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

«Стоит помнить, что главным защитником бизнеса в республике является сам Рустам Нургалиевич, — говорится в ответе Галимовой газете «Реальное время». — Любые решения, принимаемые для выхода из особого режима, абсолютно взвешены. С одной стороны, Рустам Нургалиевич прикладывает много сил для восстановления экономики, с другой стороны, снимая ограничения, он руководствуется исключительно одной наивысшей ценностью — безопасностью здоровья и жизни жителей республики».

Галимова подчеркнула, что как только позволила санитарно-эпидемиологическая ситуация, в Татарстане частично разрешили работу торговых объектов в некоторых районах.

«И вот так поэтапно работа будет продолжаться», — ответила представитель казанского Кремля.

Когда планируется открытие всех ТЦ, не уточняется.

Накануне депутат Госсовета Татарстана и глава реготделения партии «Справедливая Россия» Альмир Михеев попросил президента республики Рустама Минниханова открыть все торговые центры. Эту инициативу еще в конце апреля поддержал бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев.

