Новости общества

13:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В казанском Кремле ответили на просьбу депутата Госсовета Татарстана открыть торговые центры

12:36, 10.06.2020 1
В казанском Кремле ответили на просьбу депутата Госсовета Татарстана открыть торговые центры
Фото: pixnio.com

Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Татарстане пока не позволяет открыть все торговые центры. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

«Стоит помнить, что главным защитником бизнеса в республике является сам Рустам Нургалиевич, — говорится в ответе Галимовой газете «Реальное время». — Любые решения, принимаемые для выхода из особого режима, абсолютно взвешены. С одной стороны, Рустам Нургалиевич прикладывает много сил для восстановления экономики, с другой стороны, снимая ограничения, он руководствуется исключительно одной наивысшей ценностью — безопасностью здоровья и жизни жителей республики».

Галимова подчеркнула, что как только позволила санитарно-эпидемиологическая ситуация, в Татарстане частично разрешили работу торговых объектов в некоторых районах.

«И вот так поэтапно работа будет продолжаться», — ответила представитель казанского Кремля.

Когда планируется открытие всех ТЦ, не уточняется.

Накануне депутат Госсовета Татарстана и глава реготделения партии «Справедливая Россия» Альмир Михеев попросил президента республики Рустама Минниханова открыть все торговые центры. Эту инициативу еще в конце апреля поддержал бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев.

ОбществоВластьБизнесРозничная торговля Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:00
    В МОСКВЕ ТАКОМ МЕГАПОДЮСЕ ВСЕ ОТКРЫЛИ ТЦ ТАМ ЧТО ЛУШЕ ОБСТАНОВКА ПРИ ТАКОМ НАСЕЛЕНИИ
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем