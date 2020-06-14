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В Казани возобновят тренировки по йоге на набережной Кабана

15:22, 14.06.2020
В Казани возобновят тренировки по йоге на набережной Кабана
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Казани на набережной озера Кабан возобновляются тренировки по йоге.

На следующей неделе они состоятся в понедельник и четверг в 7.00. Как отмечается в сообщении в официальном аккаунте набережной, количество присутствующих ограничено из-за эпидемиологической обстановки. На тренировку нужно заранее записаться.

В случае плохой погоды тренировку могут отменить, о чем сообщается дополнительно.

«Реальное время» ранее подготовило обзор активных видов отдыха, которые вновь стали доступны казанцам. Подробнее — в материале интернет-газеты.

Общество Татарстан
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