В соцсетях засняли массовую драку на Баумана

На улице Баумана в Казани минувшей ночью произошла массовая драка. Видео поделились в соцсетях.

По данным пользователей, ребята что-то не поделили, стоя в очереди в «Макдоналдс». На видео видно, как молодых людей пытается успокоить сотрудник ресторана быстрого питания. Однако разгоряченную молодежь это не остановило, и они отошли к зданию Нацбанка, где продолжили разборки.

Автор поста посетовал на то, что в этот момент рядом не оказалось ни одного стража порядка, которых «обычно там в избытке».

Недавно в Казани полицейский применил оружие, пытаясь отбиться от пьяной компании.