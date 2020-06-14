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В соцсетях засняли массовую драку на Баумана

14:59, 14.06.2020 1
В соцсетях засняли массовую драку на Баумана
Фото: realnoevremya.ru

На улице Баумана в Казани минувшей ночью произошла массовая драка. Видео поделились в соцсетях.

По данным пользователей, ребята что-то не поделили, стоя в очереди в «Макдоналдс». На видео видно, как молодых людей пытается успокоить сотрудник ресторана быстрого питания. Однако разгоряченную молодежь это не остановило, и они отошли к зданию Нацбанка, где продолжили разборки.

Автор поста посетовал на то, что в этот момент рядом не оказалось ни одного стража порядка, которых «обычно там в избытке».

Недавно в Казани полицейский применил оружие, пытаясь отбиться от пьяной компании.

ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:21
    девяностые приходят, а у нас только про США умеют петь, мол как негры устраивают беспорядки
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