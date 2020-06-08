В Казани полицейский применил оружие в ответ на нападение пьяных мужчин

В Казани полицейский применил оружие, пытаясь отбиться от пьяной компании. Инцидент произошел вчера вечером в одном из дворов.

На требование полицейских предоставить документы мужчины ответили отказом. Один из них начал вести себя агрессивно, ударил полицейского и, повалив его на землю, стал наносить ему удары по голове. Другой полицейский пытался помочь напарнику, но на него накинулся другой мужчина.

Сотрудник полиции выстрелил в воздух, на что мужчины никак не отреагировали. Тогда полицейский произвел несколько выстрелов по ногам одного из нападавших. Сотрудники полиции оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую помощь.

Троих мужчин задержали, зачинщика драки доставили в больницу с огнестрельным ранением. Один из полицейских госпитализирован с переломом носа, сообщили в МВД по РТ.