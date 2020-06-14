Путин заявил о разработке контр-гиперзвукового оружия

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России с большой долей вероятности будет средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда у других стран только появится такое вооружение.

«Оно (гиперзвуковое оружие.— ред.) появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности, у нас появится средство борьбы с этим оружием», — отметил глава государства, добавив, что на сегодняшний день противостоять гиперзвуковым ракетам никто не может.

Также Путин подчеркнул, что Россия сохраняет паритет с США по количеству ядерных боезарядов и носителей, однако при этом лидирует по перспективным разработкам вооружений, передает «Коммерсант».

2 июня президент России Владимир Путин подписал указ, которым утверждаются основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Документ называет основные угрозы в этой сфере и определяет официальные взгляды российской власти на принципы ядерного сдерживания.

Среди угроз перечислены, например, развертывание другими странами баллистических ракет, гиперзвукового оружия, неконтролируемое распространение ядерного оружия, а также размещение такого оружие на территориях неядерных государств.

